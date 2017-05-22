"Мумия" с Томом Крузом: в сети появился финальный трейлер

За несколько недель до премьеры создатели новой "Мумии" в очередной раз заинтриговали поклонников мистики и ужастиков, опубликовав финальный трейлер. За пару дней ролик оценили более 3,5 миллионов человек.

На прошлой неделе, 18 мая, на одном из youtube-каналов появился долгожданный финальный трейлер к предстоящему фильму с Томом Крузом "Мумия", российская премьера которого запланирована на 8 июня. В мировом прокате картина выйдет на день позже. Надо сказать, что за несколько суток финальный ролик оценили 3 миллиона 535 тысяч человек.

Судя по кадрам, в новой "Мумии" Том Круз превратится в "ходячего мертвеца". Дело в том, что одним из ключевых высказываний трейлера стало: "Для того чтобы победить монстра, нужен другой монстр".

Ранее мы сообщали, что в сети появился новый трейлер фильма "Мумия" с Томом Крузом. Сюжет ленты повествует о военных, которые во время спецоперации натыкаются на необычное захоронение. Из-за того, что современное человечество посмело потревожить сон Аманет, мир настигает тьма. Сможет ли главный герой одолеть проснувшуюся мумию, узнаем совсем скоро.



Видео: youtube, Universal Pictures