Вирусное видео: в Австралии полицейский зажарил яйцо на капоте машины

В Австралии полицейский-приколист зажарил яичницу из одного яйца на капоте патрульной машины.

Во всем мире набирает популярность смешное видео, снятое в прошлую пятницу в Австралии. Здесь находчивый полицейский решил необычным способом продемонстрировать, в каких невыносимых условиях порой приходится работать его коллегам. Патрульный офицер из города Бёрдсвилль снял ролик, в котором ему удалось зажарить яичницу на капоте служебного автомобиля. Коп просто приехал в знаменитую пустыню Симпсона, припарковал машину в зоне красных песков и поставил на транспортное средство сковородку. Яйцо было разбито и зажарилось всего за 1.5 минуты под палящими солнечными лучами.

Ролик был опубликован в официальной группе полиции округа Квинсленд в минувшую пятницу. Всего за несколько дней смешное видео получило 3 млн просмотров. Нашлись и пародисты, которые попытались зажарить яйцо подобным образом в других местах. Но пока что никто из комментаторов не смог добиться такого же эффектного и вкусного результата. Ну а сам полицейский честно признался, что съел главного героя своего видео сразу после приготовления: получилось вкусно!