Вирус-вымогатель парализовал работу МРЭО в Петербурге

В субботу все МРЭО Северной столицы не работают. Как сообщается, причина в атаке вируса-вымогателя, который поразил систему общероссийскую информационную базу ФИСМ.

Горожане сообщают, что в субботу, 13 мая, в Петербурге не работают МРЭО. Причиной стал "троян", который поразил общероссийскую информационную базу ФИСМ еще в пятницу, 12 мая. Вредоносное ПО уже назвали вирусом-вымогателем. На зараженном компьютере блокируют все файлы и требуют деньги, для нормальной работы.

- Сегодня знакомая должна была сдавать на права, так всех по домам отправили из-за этих взломов, - рассказала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Наталья Горячева.

Как рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России 47news, атака на сервера была замечена не сразу. Компьютеры отключили по команде из столицы, а всех сотрудников распустили по домам.

Вирус Wana Decrypt0r 2.0 атаковал множество компьютеров по всему миру. В частности, пострадали сервера больниц в Британии, система пригородного транспорта в Испании. В России заражение ПО подтвердили в "Мегафоне" и МВД. Также есть данные о поражении РЖД, Сбербанка и ряда других крупных компаний.