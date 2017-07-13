На Васильевском острове торжественно вручили дипломы выпускникам РАНХиГС

Около трехсот студентов Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ получили дипломы на торжественной церемонии в Доме молодежи Васильевского острова.

В минувшую среду, 12 июля, состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам РАНХиГС. Первыми из рук вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова документы Высшей школы взяли магистры - те, кто отучился 6 лет, и теперь им повсюду зеленый свет.

Отдельно награждали особо отличившихся. На торжественной церемонии вручили дипломы семи выпускникам, которые в этом году были удостоены премий Правительства Санкт-Петербурга за лучшие выпускные квалификационные работы.

Оюна Мантоева уже работает в администрации Василеостровского района. Сегодня она отпросилась, чтобы прийти на торжественную церемонию.

Главные напутственные слова для будущих госслужащих произнесла глава Администрации Василеостровского района Юлия Киселева . Она подчеркнула, что рабочий день госслужащего не укладывается в нормированные восемь часов. Такая работа предполагает ответственность, самоотдачу и преданность своему делу.

Факультет государственного и муниципального управления является одним из основных в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Там сегодня обучаются более 2,5 тысяч студентов, потому органам государственной власти волноваться не о чем. Достойная смена уже подросла.

Станислав Бутенко, Алла Одинцова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV