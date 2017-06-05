Выпущена новая биография маршала Маннергейма‍

Книга появится в продаже в Петербурге в середине июня

В Петербурге к 150-й годовщине со дня рождения маршала Маннергейма выпущено новое издание его биографии за авторством историка Элеоноры Иоффе. Как сообщается, в продаже переиздание книги "Линии Маннергейма" появится уже в середине июня 2017 года.

Первое издание «Линий Маннергейма» напечатано в 2004 году, с тех пор стало библиографической редкостью, поэтому книгу было решено дополнить и выпустить новым тиражом. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу издательства "Пушкинский фонд" Алексея Гордина, в биографической книге исследовательница Элеонора Иоффе старалась придерживаться бесстрастной, объективной позиции.

По словам Гордина, интерес к маршалу Маннергейму чрезвычайно велик, однако релевантных текстов о нем мало.

«Позиция простая: мы занимаемся просветительством. Неуместен распространённый сегодня принцип: «Любая тема, которая нам не нравится, должна быть табуирована»», – цитирует Гордина "Фонтанка".

Видео: архив