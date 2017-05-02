Ужасающее видео из Бурятии: девушка рухнула с пятого этажа

Местная жительница мыла окна и неожиданно сорвалась вниз. После падения девушка получила серьезные травмы. В срочном порядке ее госпитализировали в больницу.

Сегодня днем, 2 мая, в Улан-Удэ местная жительница выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Инцидент произошел около полудня в одном из домов на Гагарина. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия несчастного случая.

Предположительно, 26-летняя девушка мыла окна. Неожиданно она поскользнулась и сорвалась вниз. Пролетев несколько метров, местная жительница приземлилась на козырек обувного магазина "Собрание".

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи специализированной техники сняли пострадавшую с крыши и в срочном порядке доставили ее в больницу. Известно, что девушка получила многочисленные переломы.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что труп мужчины обнаружили в подвале жилого дома в Ленобласти.

Видео: youtube, Телерадиокомпания Тивиком/ Baikal Daily