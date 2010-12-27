Вылет из Петербурга в Анталью задерживается на 12 часов

Из-за задержки рейса авиакомпании "Ак Ай Флай" туристы вынуждены ждать в Пулково посадку до глубокой ночи.

Авиакомпания "Ак Ай Флай" на 12 часов задерживает вылет из Пулково в Анталью. Туристам придется ожидать вылета рейса до глубокой ночи, передает "Фонтанка".

По информации издания, рейс 9163 вчера, 25 июня, также не вылетел из Пулково вовремя.

"Перенос происходит постоянно на все новое и новое время", – сообщают петербуржцы. В настоящее время, согласно табло аэропорта, для данного рейса в Анталью значится время вылета 02:35.

Приобрели билеты на самолет пассажиры у туроператора TezTour, сообщает портал. Два дня назад в компании задержку объяснили поломкой самолета в Турции.

Фото: livejournal.com/aka_fitil