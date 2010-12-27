Вылет из Петербурга в Анталью задерживается на 12 часов

Авиакомпания "Ак Ай Флай" на 12 часов задерживает вылет из Пулково в Анталью. Туристам придется ожидать вылета рейса до глубокой ночи, передает "Фонтанка".
По информации издания, рейс 9163 вчера, 25 июня, также не вылетел из Пулково вовремя.
"Перенос происходит постоянно на все новое и новое время", – сообщают петербуржцы. В настоящее время, согласно табло аэропорта, для данного рейса в Анталью значится время вылета 02:35.
Приобрели билеты на самолет пассажиры у туроператора TezTour, сообщает портал. Два дня назад в компании задержку объяснили поломкой самолета в Турции.
Фото: livejournal.com/aka_fitil