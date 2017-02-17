Активисты из Петербурга выкупили львенка у бездушного хозяина

Деньги на выкуп львицы Бонни зоозащитники собирали в интернете. Царицу зверей привезли из Великого Новгорода, куда ее успел отвезти хозяин.

Активисты из Петербурга спасли маленькую львицу Бонни, которую возили по городам и сдавали в аренду в контактные зоопарки и фотографам. Вид царей природы вызывал испуг у очевидцев. Зоозащитники из Твери уже предпринимали попытки спасти зверей, но ничего не вышло. В РКЦентре "Велес" объявили сбор средств. Неравнодушные люби почти моментально собрали нужные средства. На них удалось выкупить львицу. А ее брата владелец ранее продал в Москве.

Накануне за животным отправился доброволец. Водитель съездил в Великий Новгород и не побоялся отправиться в обратный путь один на один с львенком. 200 километров прошли для зверя нормально и сейчас она уже в "Велесе".

Сотрудники центра отмечают, что львенок нервничает. А когда ее оставляют одну начинает кричать. Активисты продолжают сбор средств, теперь деньги нужны на содержание львицы. Как только она окрепнет, ее отправят в заповедник.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС"

Видео: Instagram / lazy_helen, exotic_animals_moscow