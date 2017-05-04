Виктория Дайнеко шокировала фанатов развратным тверком

Девушка поделилась с поклонниками видео, на котором она откровенно танцует. За сутки ролик оценили почти 83 тысячи человек.

Накануне утром известная певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в инстаграме экстравагантное видео, на котором девушка танцует тверк. Звезда прокомментировала свой ролик таким образом: "Неумелый тверкер-практикант желает всем доброго утра". Надо сказать, что за сутки запись оценили почти 84 тысчи человек.

Однако поклонник не в восторге от такого времяпрепровождения Виктории. Все-таки девушка является молодой мамой. "Виктория, зачем вам это?! Вы всегда были прекрасны в своей самобытности, для чего вас потянуло на эти трендовые веяния?" – восклицают подписчики. Впрочем, многие заявляют, что тверк у Дайнеко получился шикарный и сексуальный.

Видимо, таким образом певица хочет пережить расставание со своим супругом Дмитрием Клейманом.

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Видео и фото: инстаграм Виктории Дайнеко