Выходца из Таджикистана жестоко порезали на Софийской улице

Об инциденте изданию "ПолитЭксперт" рассказал представитель УМДВ России по Фрунзенскому району. 11 июля в НИИ Скорой помощи поступил гражданин Таждикистана. Как выяснилось, пострадавший проживает в Ленинградской области без регистрации.

Врачами зафиксирована колото-резанная рана грудной клетки, колото-резаная рана правой повздошной области и травматический шок первой степени. По словам потерпевшего, на него напал неизвестный человек с ножом в руках. По сообщениям полиции, в доме, где произошло нападение, отсутствуют камеры видеонаблюдения. Проводится доследственное расследование по данному факту. Причины и обстоятельства до конца не определены.