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Выходца из Таджикистана жестоко порезали на Софийской улице
Сегодня, 12:54
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Butenko
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Выходца из Таджикистана жестоко порезали на Софийской улице

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Об инциденте изданию "ПолитЭксперт" рассказал представитель УМДВ России по Фрунзенскому району. 11 июля в НИИ Скорой помощи поступил гражданин Таждикистана. Как выяснилось, пострадавший проживает в Ленинградской области без регистрации. 
 
Врачами зафиксирована колото-резанная рана грудной клетки, колото-резаная рана правой повздошной области и травматический шок первой степени. По словам потерпевшего, на него напал неизвестный человек с ножом в руках.  По сообщениям полиции, в доме, где произошло нападение, отсутствуют камеры видеонаблюдения. Проводится доследственное расследование по данному факту. Причины и обстоятельства до конца не определены.
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Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб

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