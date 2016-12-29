Видеокадры пожара на Мосфильмовской появились в интернете

Спасатели спасли от огня 16 человек, один из них пострадал и госпитализирован в больницу

Сегодня около полудня на улице Мосфильмовской в Москве загорелся строящийся элитный дом.

Очаг возгорания находился на цокольном этаже дома №74. Плотный черный дым затянул всю новостройку и виден был издалека. По предварительным данным загорелся утеплитель помещений, который предназначался для отделки внутренней части здания.

Приехавшие на место возгорания спасатели МЧС эвакуировали из здания 16 человек - рабочих. Один из пострадавших на пожаре был отправлен в больницу. Остальные в госпитализации не нуждались.

В 11.48 пожар был полностью ликвидирован. Причины и обстоятельства, приведшие к пожару, устанавливаются.

Видео: Instagram/griola

Фото: Instagram/nechegoskazat