Видеокадры пожара на Мосфильмовской появились в интернете

Сегодня около полудня на улице Мосфильмовской в Москве загорелся строящийся элитный дом.
Очаг возгорания находился на цокольном этаже дома №74. Плотный черный дым затянул всю новостройку и виден был издалека. По предварительным данным загорелся утеплитель помещений, который предназначался для отделки внутренней части здания.
Приехавшие на место возгорания спасатели МЧС эвакуировали из здания 16 человек - рабочих. Один из пострадавших на пожаре был отправлен в больницу. Остальные в госпитализации не нуждались.
В 11.48 пожар был полностью ликвидирован. Причины и обстоятельства, приведшие к пожару, устанавливаются.
Видео: Instagram/griola
Фото: Instagram/nechegoskazat