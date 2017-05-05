Занимательное видео из США: американец испытал гигантскую мышеловку-убийцу

В минувший вторник, 2 мая, на одном из youtube-каналов появилось любопытное видео: американский блогер проверил мышеловку-убийцу на прочность. Судя по всему, инцидент произошел в США. Надо сказать, что за несколько дней ролик оценили почти 900 тысяч человек.
На кадрах можно заметить, как молодой человек проводит эксперимент с гигантской мышеловкой. По всей видимости, длина агрегата составляет почти 2 метра, а скорости движения рычага достигает 100 километров в час. Создана машина-убийца из автомобильных рессор. Об этом сообщает Петербургский дневник.
Показав своим зрителям агрегат, парень решил проверить столь мощную вещицу на прочность при помощи подручных средств. Так в капкан попали арбуз, жестяные банки с жидкостью, кокосы, макеты вулкана и головы.
По словам изобретателя, данная ловушка предназначена для отпугивания енотов, которые частенько наведываются из леса к местным жителям.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Англии: ученые придумали бутылки из водорослей, которые можно есть.
Видео: youtube, TheBackyardScientist