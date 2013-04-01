Видео жуткого пожара на Барнаульском радиозаводе появилось в сети

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности

В 7 утра, 23 декабря, в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о возгорании на Барнаульском радиозаводе.

Пожар возник в бытовке административного здания. Здание постройки 70х годов, очень сложная планировка. Огонь распространялся по вентиляционным отсекам. Было очень сильное задымление. Все это мешало быстрой локализации возгорания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Только к полудню поступило сообщение, что огонь удалось локализовать. При тушении пожара было задействовано 74 человека и 24 единицы спецтехники. Сведения о погибших и пострадавших отсутствуют. Еще в 8 ом часу утра был эвакуирован один человек.

Видео:YouTube/Даниил Бонадарь