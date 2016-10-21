Видео: женщина на собачьей упряжке протаранила Lada в Иванове

В Ивановской области произошло одно из самых странных ДТП этой зимы. Женщина в собачьей упряжке из двух хаски врезалась в отечественный автомобиль.

Русская женщина умеет не только входить в горящие избы и останавливать коней на скаку. Накануне в Ивановской области женщина, управляющая собачьей упряжкой, устроила серьезное ДТП. Как сообщает РБК, немолодая дама в повозке, запряженной двумя породистыми хаски, столкнулась с автомобилем LADA. ЧП произошло в частном секторе на заснеженной улице, причем автомобиль ехал достаточно медленно, а вот собаки неслись во весь опор. В результате хозяйка пушистых псов не справилось с управлением и влетела в переднюю часть транспортного средства.

К счастью, обе собаки выжили, а вот их хозяйка получила серьезные травмы. Досталось и самой Lada, у которой оказался серьезно помят кузов. Но самым непредсказуемым оказался вирусный эффект ролика, который тут же разошелся по социальным сетям. Многие комментаторы пишут под ним, что такое возможно только в России. Разумеется не обходится без шуток про медведей на велосипедах и водительские навыки представительниц прекрасного пола.

Видео: Bars Bars, YouTube