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Видео: за секунду до столкновения с поездом в Иркутской области

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У "МАЗа" отказали тормоза.

 Вчера 16 февраля в Иркутской области, Тайшетского района, камера видео наблюдения сняла момент ДТП, который мог закончится трагически. Водитель "МАЗа" успел выскочить за секунду до столкновения с поездом. На видео видно, когда уже закрылся шлагбаум и поднялись заграждения, в них влетел автомобиль. Из-за большой массы, его перекинуло на железные пути, где в этот момент ехал поезд. Водитель среагировал быстро и выбежал из автокрана, за секунду до столкновения. 

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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