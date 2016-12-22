Видео: за секунду до столкновения с поездом в Иркутской области

У "МАЗа" отказали тормоза.

Вчера 16 февраля в Иркутской области, Тайшетского района, камера видео наблюдения сняла момент ДТП, который мог закончится трагически. Водитель "МАЗа" успел выскочить за секунду до столкновения с поездом. На видео видно, когда уже закрылся шлагбаум и поднялись заграждения, в них влетел автомобиль. Из-за большой массы, его перекинуло на железные пути, где в этот момент ехал поезд. Водитель среагировал быстро и выбежал из автокрана, за секунду до столкновения.