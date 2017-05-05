Видео: за ночь на Котина дотла сгорели три авто

В Красносельском районе восемь спасателей тушили очередной автомобильный пожар

В Красносельском районе в ночь на пятницу снова горели автомобили – на этот раз на улице Котина. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 2.18 пятого мая.

– В легковом автомобиле KIA "Рио" горели моторный отсек и салон, при этом у двух рядом припаркованных автомобилей обгорели детали кузова. В 02:37 пожар был ликвидирован, – прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. МЧС привлекало к тушению пожара две единицы техники и восемь спасателей.

Видео: spb_today