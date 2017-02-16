Видео: в страшном пожаре в Краснодаре выгорели двадцать квартир

При пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре погиб человек

Минувшим вечером, в среду, 15 февраля 2017 года, в Краснодаре случился сильнейший пожар. Там в одном из многоквартирных домов выгорели двадцать квартир в мансардном этаже.

По словам очевидцев, огонь перекинулся с горевшего здания и на соседние дома. В общей сложности, как рассказали в региональном управлении МЧС, площадь горения составляет около полутора тысяч квадратных метров. Сообщается об одном погибшем.

По предварительным данным, один человек погиб. Всего в доме зарегистрированы 480 человек, в том числе 90 детей», — прокомментировал официальный представитель ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, из горящего дома эвакуировали людей. Им предоставили возможность временного размещения в одной из находящихся неподалеку гостиниц, а также в местной средней школе.

видео: youtube