Видео: Названа причина аварии с девятью погибшими в Новой Москве

После гибели девяти человек в ДТП в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Названа основная версия причины страшной аварии, произошедшей днем в среду, 1 февраля 2017 года, в Новой Москве. Как сообщается, Toyota, в которой находились 8 человек, вылетела на встречную полосу. На 33-м километре иномарка столкнулась с УАЗом, где находилось четыре человека. После столкновения УАЗ загорелся и выгорел дотла.

В результате лобового столкновения на страшной скорости погибли девять человек. Еще трое оказались в больницах с травмами.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Его расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Видео: Instagram