В сети появились кадры, на которых в Твери на пересечении Советской улицы и Свободного переулка водитель "Лады" на нерегулируемом пешеходном переходе сбивает велосипедиста.
ДТП произошло в воскресенье, 16 июля. За рулем "Лады" находилась молодая девушка.
Пострадавшего доставили в больницу.
Видео: YouTube/Тверь Live
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Видео: в Твери автомобиль сбил велосипедиста
В сети появилось видео, как в Твери автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
В сети появились кадры, на которых в Твери на пересечении Советской улицы и Свободного переулка водитель "Лады" на нерегулируемом пешеходном переходе сбивает велосипедиста.