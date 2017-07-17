Видео: в Твери автомобиль сбил велосипедиста

В сети появилось видео, как в Твери автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

В сети появились кадры, на которых в Твери на пересечении Советской улицы и Свободного переулка водитель "Лады" на нерегулируемом пешеходном переходе сбивает велосипедиста.



ДТП произошло в воскресенье, 16 июля. За рулем "Лады" находилась молодая девушка.



Пострадавшего доставили в больницу.



Видео: YouTube/Тверь Live