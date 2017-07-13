Видео: в Смоленске пенсионерка едва не погибла под колесами микроавтобуса

В сети появилось видео, как в Смоленске микроавтобус чуть не задавил пожилую женщину.

Сеть шокировали кадры, на которых запечатлен момент несостоявшегося столкновения микроавтобуса и старушки на дороге в Смоленске.



На кадрах видно, как микроавтобус задевает легковой автомобиль и берет левее, отчего чуть не сбивает пожилую женщину.



"Родилась в рубашке" - комментируют ситуацию интернет-пользователи.



Видео: YouTube/Дмитрий Д