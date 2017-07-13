Сеть шокировали кадры, на которых запечатлен момент несостоявшегося столкновения микроавтобуса и старушки на дороге в Смоленске.
На кадрах видно, как микроавтобус задевает легковой автомобиль и берет левее, отчего чуть не сбивает пожилую женщину.
"Родилась в рубашке" - комментируют ситуацию интернет-пользователи.
Видео: YouTube/Дмитрий Д
Сегодня, 10:51
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Видео: в Смоленске пенсионерка едва не погибла под колесами микроавтобуса
В сети появилось видео, как в Смоленске микроавтобус чуть не задавил пожилую женщину.
Сеть шокировали кадры, на которых запечатлен момент несостоявшегося столкновения микроавтобуса и старушки на дороге в Смоленске.