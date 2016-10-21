Видео: в Саратове молодому человеку не дали спрыгнуть с моста

На самом крупном мосту Саратова едва не произошло страшное ЧП. Здесь люди помешали молодому парню спрыгнуть в воду и покончить с собой.

В Сети появилось видео неудачной попытки суицида молодого мужчины в Саратове. Очевидцы выложили в Instagram короткий ролик, на котором видны трагические обстоятельства этого ЧП. В кадр видеорегистратора попал момент, когда девушка в синем пальто отговаривает парня от этого страшного поступка. Причем сам саратовец уже стоит по другую сторону перил и время от времени пытается спрыгнуть вниз.

Концовка драматичной сцены не попала на видео. Однако, местные СМИ пишут, что неравнодушным горожанам удалось отговорить несчастного отсамоубийства. Уже известно, что ЧП случилось на мосте между Саратовом и Энгельсом. Окончательно растерянный парень сдался, когда к нему подъехали машины МЧС и полиции. Мужчина согласился перелезть через перила и направиться на консультацию к психологам. Причины, которые подтолкнули россиянина к решению спрыгнуть с моста, не сообщаются. Ранее мы писали, что пьяную женщину сняли спасатели со льда Невы.

Видео: Instagram