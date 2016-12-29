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Видео: в Петербурге автомобиль Volvo врезался в столб

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Вчера в Петербурге произошло ДТП, которое попало на видеорегистратор очевидца

 В минувшее воскресенье в районе Лахты в Петербурге произошло страшное ДТП. Автомобиль Volvo занесло при повороте и он на полном ходу врезался в столб со стороны пассажира. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, которым нужно было спасти пассажира из скомканного автомобиля. По предварительным данным, участники ДТП были доставлены в больницу их состояние пока неизвестно.

Напомним в Петербурге последние дни сильный гололед, который вместе с мокрым снегом ослажняет дорожное движение.

Видео: scorpion83apb/YouTube

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Категории: Клуб хороших водителей

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