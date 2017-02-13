Появились подробности погони ДПС за нарушителем со стрельбой в Петербурге

В Сети появилось видео свежей погони сотрудников ДПС за правонарушителем на Приморском шоссе.

Сегодня днем, 13 февраля, на Приморском шоссе Петербурга сотрудники ДПС не смогли задержать водителя, нарушившего ПДД. Им пришлось броситься вслед за мужчиной на иномарке в погоню и даже открыть огонь по удирающему беззаконнику. Это странное и пугающее событие попало на видео, которое опубликовал один из очевидцев ЧП в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что инцидент произошел в промежутке между 12 и 13 часами. На видео можно заметить, как полицейские пытаются выманить нарушителя из автомобиля. Однако тот быстро освобождается от "прессинга" и пытается уехать от офицеров. Причем какое-то время автомобиль тащит за собой мужчину в жилетке ДПС, а потом едва не таранит "Газель", стоящую в правом ряду.

Один из огорченных ДПСников сначала открывает огонь по уходящей цели, а потом забирается в свою машину и начинает преследование.

Как сообщило Рен-ТВ, позже машина нарушителя была обнаружена пустой неподалеку от Ольгино. По непроверенным данным, поводом для конфликта между водителем и представителем закона стала банальная езда с отключенными фарами. Возможно, на душе у нарушителя были и другие преступления, поэтому он и не захотел общаться с полицией.

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