Появились подробности погони ДПС за нарушителем со стрельбой в Петербурге

Сегодня днем, 13 февраля, на Приморском шоссе Петербурга сотрудники ДПС не смогли задержать водителя, нарушившего ПДД. Им пришлось броситься вслед за мужчиной на иномарке в погоню и даже открыть огонь по удирающему беззаконнику. Это странное и пугающее событие попало на видео, которое опубликовал один из очевидцев ЧП в социальной сети "ВКонтакте".
Известно, что инцидент произошел в промежутке между 12 и 13 часами. На видео можно заметить, как полицейские пытаются выманить нарушителя из автомобиля. Однако тот быстро освобождается от "прессинга" и пытается уехать от офицеров. Причем какое-то время автомобиль тащит за собой мужчину в жилетке ДПС, а потом едва не таранит "Газель", стоящую в правом ряду.
Один из огорченных ДПСников сначала открывает огонь по уходящей цели, а потом забирается в свою машину и начинает преследование.
Как сообщило Рен-ТВ, позже машина нарушителя была обнаружена пустой неподалеку от Ольгино. По непроверенным данным, поводом для конфликта между водителем и представителем закона стала банальная езда с отключенными фарами. Возможно, на душе у нарушителя были и другие преступления, поэтому он и не захотел общаться с полицией.
Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург