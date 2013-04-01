Видео: в Новом Кяхулае в Дагестане сгорела старая школа

Сегодня днем, 20 декабря, в одном из населенных пунктов Дагестана произошел мощный пожар.

В Новом Кяхулае сгорело крупное здание старой школы. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители. Они же выложили в Сеть первые видео с места возгорания. Уже известно, что горел корпус школы №48. Огонь быстро распространился по зданию и охватил его целиком. К счастью, в этот момент в самой школе никого не было, так что на пожаре обошлось без человеческих жертв. Причины ЧП пока что не сообщаются. А вот видео страшного возгорания уже появилось в Сети. На нем видна пылающая одноэтажная школа с красными стенами. В комментариях люди позволяют себе черный юмор на тему того, что в виде этого пожара сбылась мечта одного из учеников школы №48. Впрочем, остальные комментаторы выражают сожаление и шок по поводу пожара. Ранее мы писали, что на Заневском пожарные по лестнице забирались в горящую квартиру на девятом этаже.

Видео: Instagram