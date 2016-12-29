Видео: в Москве на Косыгина сгорела грузовая "ГАЗель"

Очевидцы сняли на видео крупный автомобильный пожар в Москве.

В Гагаринском районе Москвы произошел автомобильный пожар. Сегодня днем, 23 января, на улице Косыгина загорелся небольшой грузовик. По словам очевидцев, это была "ГАЗель" отечественного производства с синим прицепом.

Видео с места возгорания уже появилось в Сети. Можно увидеть, что у машины полыхает кабина, но огонь понемногу перекидывается и на грузовой отсек. Транспортное средство припарковано у правой обочины, водителя рядом с ним не видно. Неподалеку от машины стоит автобус, однако вряд ли огонь сможет перекинуться на него. Причины возгорания неизвестны, судя по всему, автомобиль полностью выгорел до приезда пожарных.

Первым видео с места ЧП в Сеть загрузил пользователь "Сергеич".

Видео: sergeichcc, Instagram