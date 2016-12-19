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Видео: в Мексике водитель наехал на полицейских во время протестов

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В результате данного инцидента пострадали 8 правоохранителей, 2 из которых получили тяжелые травмы.

 Во время массовых протестов против повышения цен на бензин в городе Росарито (Мексика) машина въехала в группу полицейских, которая пряталась за щитами.В результате данного инцидента пострадали 8 правоохранителей, 2 из которых получили тяжелые травмы. Судя по видео, наезд был совершен преднамеренно. Водитель умышленно направил автомобиль на группу полицейских. Позже водителю удалось скрыться с места происшествия. Напомним, массовые протесты в Мексике начались 2 января. На сегодняшний день было арестовано более 1,5 тысяч человек за участие в массовых беспорядках.

 

Теги: новости мексики , погромы в мексике , протесты в мексике
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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