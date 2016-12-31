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Видео: в Курортном районе после столкновения со столбом горела "Мазда"

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По сообщениям очевидцев, водителя в момент пожара в салоне не было

Поздним вечером 1 января 2017 года в Курортном районе Петербурга, вблизи железнодорожной станции Тарховка автолюбители засняли ДТП.

Как видно на кадрах, снятых видеорегистратором, легковая "Мазда" врезалась в фонарный столб, опрокинула его и загорелась.

— Движение в сторону города перекрыто, собирается пробка. Освещение на шоссе нарушено, в связи с чем на место вызваны работники Курортэнерго, – прокомментировали в ведомстве, цитирует источник Life.


Как рассказали свидетели происшествия, ни в салоне "Мазды", ни рядом с автомобилем водителя не было. Вероятно, после аварии он скрылся с места происшествия, бросив свою машину.

Видео: spb_today  

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Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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