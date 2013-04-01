Видео: в Колумбии разбился Боинг 727

Самолёт не смог набрать высоту и потерпел крушение.

20 декабря в Колумбии, грузовой самолёт "Боинг-727" не смог набрать нужную высоту и разбился неподалёку от аэропорта Пуэрто-Карреньё. Очевидцы находящиеся рядом сняли эти ужасные кадры. На борту Боинга находилось 6 человек, все они были членами экипажа. Сейчас известно, что погибло три человека, двое получили ранения и еще одного не могут найти. Авиа компания сообщила, что грузом на борту была рыба. Напомним, что ранее разбился самолёт с футболистами клуба "Шапекоэнсе". Тогда погибло 79 человек, трое выжили.