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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 15:32
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Видео: в Колумбии разбился Боинг 727

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Самолёт не смог набрать высоту и потерпел крушение.

20 декабря в Колумбии, грузовой самолёт "Боинг-727" не смог набрать нужную высоту и разбился неподалёку от аэропорта Пуэрто-Карреньё. Очевидцы находящиеся рядом сняли эти ужасные кадры. На борту Боинга находилось 6 человек, все они были членами экипажа. Сейчас известно, что погибло три человека, двое получили ранения и еще одного не могут найти. Авиа компания сообщила, что грузом на борту была рыба. Напомним, что ранее разбился самолёт с футболистами клуба "Шапекоэнсе". Тогда погибло 79 человек, трое выжили.

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Категории: Лента новостей Происшествия

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