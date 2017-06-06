Видео: в Иркутске загорелись старые военные казармы ИВАТУ

Жители Иркутска сняли на видео пожар в одном из старых корпусов Военного авиационного инженерного института.

В Иркутске загорелось одно из зданий, расположенных на территории казарм ИВАТУ или же Иркутского военного авиационного института. Информация об этом появилась в социальных сетях сегодня, 6 июня, во второй половине дня. Сразу несколько очевидцев сообщили о пожаре в Интернете. В Сети уже появились первые кадры страшного пожара. Судя по всему, пылает один из заброшенных корпусов военного училища.

На любительской съемке с места ЧП видно, что в зоне пожара активно трудятся пожарные. Здесь же присутствуют полиция и скорая помощь. Однако пока нету никакой информации о том, что кому-то из местных жителей понадобилась помощь медиков. Картина пожара выглядит следующим образом: огонь заметен в окнах и на крыше здания. Кирпичные стены не спасают объект от активного распространения пламени. За сотни метров от места пожара заметен густой черный дым. Вокруг горящего корпуса ИВАТУ собралось несколько десятков зевак, они активно комментируют происходящее и дают советы сотрудникам МЧС.

Отметим, что заброшенные корпуса института горят уже не первый раз. Так, мощный пожар здесь разгорелся в июне прошлого года. Тогда полиция сделала вывод о том, что причиной ЧП стал умышленный поджог.

Видео: Instagram, tom4ik_life