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Видео: утром напротив ЖК "Гринландия" полыхал пожар

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Пожар начался в бытовке строителей

Ранним утром в пятницу, 2 июня 2017 года, во Всеволожском районе Петербурга, в ЖК "Greenландия" произошел сильный пожар. Местные жители опубликовали видеозапись полыхавшего здания в сообществе spb_today.

– Пожар утром в Гринландии напротив строящейся школы, – прокомментировал автор видео.

Как сообщается, на место происшествия оперативно вызвали спасателей МЧС. По предварительным данным, горела деревянная бытовка на территории стройплощадки. 

Информация о происшествии, наличии пострадавших и их количестве уточняется.

Видео: youtube / spb_today

Теги: всеволожский район , гринландия , жк гринландия , петербург , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия

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