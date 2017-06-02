Видео: утром напротив ЖК "Гринландия" полыхал пожар

Пожар начался в бытовке строителей

Ранним утром в пятницу, 2 июня 2017 года, во Всеволожском районе Петербурга, в ЖК "Greenландия" произошел сильный пожар. Местные жители опубликовали видеозапись полыхавшего здания в сообществе spb_today.

– Пожар утром в Гринландии напротив строящейся школы, – прокомментировал автор видео.

Как сообщается, на место происшествия оперативно вызвали спасателей МЧС. По предварительным данным, горела деревянная бытовка на территории стройплощадки.

Информация о происшествии, наличии пострадавших и их количестве уточняется.

Видео: youtube / spb_today