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Видео: ураган уничтожил "оккультную" пирамиду Голода в Подмосковье

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Автомобилист заснял падение популярной подмосковной пирамиды, которую создал инженер Александр Голод

Автолюбитель заснял на видео падение так называемой "энергетической башни", построенной инженером Александром Голодом. Такие башни люди, приверженные эзотерическим взглядам на мир, ценят за "накопление биоэнергии". 

Самой известной пирамидой Александра Голода считалась башня, построенная на Новорижском шоссе. Ее-то падение и зафиксировал видеорегистратор автолюбителя. 

Напомним, в результате страшного урагана в Москве погибли, по данным на утро 30 мая, 11 человек, около полутора сотен пострадали. Кроме того, в разных районах города оказались сорваны рекламные баннеры, ветер выворотил с корнем из земли несколько сотен деревьев, пострадали автомобили.

В городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек. 

Видео: youtube

Теги: александр голод , башня голода , видео урагана в москве , москва , ураган в москве
Категории: Новости России Происшествия

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