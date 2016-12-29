Видео из Новокузнецка: угонщик снегоката торопился и падал

На камеру видеонаблюдения попал вор, укравший снегокат

Кража детского снегоката произошла 10 января 2017 года вечером по улице Клименко Новокузнецка.

Сегодня в интернете появилось видео данного происшествия. В объектив камеры видеонаблюдения попал момент кражи. На кадрах записи видно, как от подъезда отходит мужчина, ведя за собой на веревке угнанный снегокат. Мужчина по всей видимости очень пьян. Он постоянно спотыкается, падает, поднимается с трудом и снова падает. Но мужчина настойчиво идет с "добычей" к какой-то только ему ведомой цели.

По словам хозяев похищенного снегоката, последний стоял в подъезде после прогулки без присмотра всего минут десят. Ждали, когда с него сойдет снег. А когда решили внести его в квартиру, тогда и обнаружили пропажу.

Видео: YouTube/безопасный двор