Видео свидетеля: Пожар на проспекте Героев лишил рабочих бытовок

Сегодня, 15 января 2017 года в районе строящегося объекта на проспекте Героев в Петербурге среди белого дня загорелись бытовки рабочих. К счастью, никто не пострадал

На настоящий момент есть предположение, что причиной пожара может оказаться банальное несоблюдение техники безопасности в одной из бытовок на строительном объекте в Петербурге.

В районе полудня 15 января на проспекте Героев 23 загорелась бытовка. Пожарные оперативно прибыли на вызов и за считанные минуты смогли ликвидировать возгорание. Полностью выгорели два строительных вагончика.

"В 12:22 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, пр.героев, д.23. Полностью сгорели две дощатые размером 2,5х 5 метров каждая строительные бытовки. В 12:50 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Санкт-Петербургу.



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