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Видео: страшная авария Скотта Диксона на "Инди-500"

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Пилот "Chip Ganassi Racing" Скотт Диксон попал в ужасную аварию на 53-м круге легендарной гонки "500 миль Индианаполиса".

  Столкновение спровоцировал британец Джей Ховард. Машина Скотта Диксона взлетела в воздух и дальше последовало жесткое приземление с последующим возгоранием формулы новозеландца. К счастью, ни Диксон, ни Ховард не пострадали в результате ужасного происшествия. В то же время травмы получил фотограф, работавший неподалеку от заградительных барьеров, его отправили в больницу на медицинское обследование.

Теги: гонка , скотт диксон , формула-1
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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