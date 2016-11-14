Видео: страшная авария Скотта Диксона на "Инди-500"

Пилот "Chip Ganassi Racing" Скотт Диксон попал в ужасную аварию на 53-м круге легендарной гонки "500 миль Индианаполиса".

Столкновение спровоцировал британец Джей Ховард. Машина Скотта Диксона взлетела в воздух и дальше последовало жесткое приземление с последующим возгоранием формулы новозеландца. К счастью, ни Диксон, ни Ховард не пострадали в результате ужасного происшествия. В то же время травмы получил фотограф, работавший неподалеку от заградительных барьеров, его отправили в больницу на медицинское обследование.