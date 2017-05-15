Пьяный водитель на "Хонде" разнес в хлам ВАЗ и убил двух парней в Красноярске

В сети появились видео момента жуткого столкновения и страшные кадры последствий аварии

Сегодня ночью, 15 мая, в Красноярске на пересечении улиц Шахтеров и Березина пьяный водитель на "Хонде" снес на перекрестке ВАЗ 2109.

К утру появились подробности страшной смертельной аварии. 31-летний водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улицам города с выключенными фарами. Этот автомобиль привлек внимание сотрудников полиции. Водитель проигнорировал требования остановиться и еще больше увеличил скорость, пытаясь уйти от преследования.

На следующий перекресток "Хонда" выскочила на огромной скорости на запрещающий красный сигнал светофора, где в это время проезжал автомобиль ВАЗ. На опубликованных кадрах момента аварии видно, что скорость иномарки намного превосходила допустимую. Удар был настолько сильным, что автомобили унесло далеко за пределы проезжей части.

ВАЗ превратился в груду железа. Водитель и пассажир отечественного автомобиля, молодые ребята, погибли на месте аварии. Водитель "Хонды" госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами. На данный момент стало известно, что у водителя иномарки в крови обнаружен алкоголь - 0,85 мг/л. Весной 2017 года этот же водитель уже был арестован на 11 суток за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя "Хонды" по статье " Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Видео и фото: ВК, ЧП Красноярск