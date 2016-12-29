Видео смертельного ДТП в Коми, в котором погибли два человека

На видео показан момент ДТП, с видеорегистратора, установленного на автомобиле, который спровоцировал смертельную аварию

Жуткая авария произошла на 760 километре трассы Чебоксары - Сыктывкар вчера, 10 января, около 18ти часов вечера в Сыктывдинском районе Республики Коми.

На данном участке дороги есть знак "обгон запрещен", который отчетливо видно в начале видеозаписи. Но 27 летний водитель иномарки Chery грубо нарушил правила дорожного движения и начал маневр обгона. Едущие впереди него водители грузовых автомобилей подавали ему предупреждающие сигналы, чтобы легковушка не шла на обгон. Но водитель проигнорировал эти сигналы и совершил лобовое столкновение с грузовиком Isuzu.

От мощного удара все 5 человек получили тяжелые травмы. 34 летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии. Еще один 26 летний пассажир скончался в машине скорой помощи. Водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу. За их жизнь и здоровье борются медики.

По факту данной аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщает "3600", водитель Chery за рулем с 2007 года, и за последний гол он пять раз привлекался за нарушение ПДД, в том числе за превышение допустимой скорости.

Видео: YouTube/komiinform