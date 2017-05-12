Видео: смертельное ДТП в Мареве

Один человек погиб, четверо пострадали.

Вчера 11 мая в 16:25 в селе Марёво, на пересечении улиц Комсомольская-Советов, водитель управляя автомобилем "ВАЗ-2105", нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с "ВАЗ-2106". По словам очевидцев, видитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управления автомобилем. На видео видно, как после столкновения "шестёрка" выехала на тротуар и сбила женщину. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, водитель "ВАЗ-2105" с открытой черепно-мозговой травмой доставлен Новгородскую областную больницу, водитель и 2 пассажира "ВАЗ-2106" с различными травмами доставлены в Маревскую ЦРБ.