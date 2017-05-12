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Видео: смертельное ДТП в Мареве

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Один человек погиб, четверо пострадали.

 Вчера 11 мая в 16:25 в селе Марёво, на пересечении улиц Комсомольская-Советов, водитель управляя автомобилем "ВАЗ-2105", нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с "ВАЗ-2106". По словам очевидцев, видитель  находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управления автомобилем. На видео видно, как после столкновения "шестёрка" выехала на тротуар и сбила женщину. В результате ДТП пешеход  скончался на месте происшествия, водитель  "ВАЗ-2105" с  открытой черепно-мозговой травмой доставлен  Новгородскую областную больницу, водитель и 2 пассажира "ВАЗ-2106" с различными травмами доставлены в Маревскую ЦРБ.

 
Теги: авария , великий новгород , дтп , марево , пострадавшие
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей

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