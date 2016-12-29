Видео: сильнейший пожар в пос. Свердлова "сожрал" деревянный дом

Возле жилого комплекса "Правый берег" ночью полыхал дом

В ночь на пятницу, 27 января 2017 года, в поселке имени Свердлова, у жилого комплекса "Правый берег" полыхал деревянный дом. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, деревянная постройка выгорела практически дотла.

Судя по фотографиям и видеозаписям, сделанным на месте происшествия, усилия спасателей МЧС оказались тщетны: потушить возгорание удалось, однако деревянный дом вспыхнул, как спичка, и за короткое время обуглился почти до основания.

– Люди бегают вокруг дома и кричат чьё-то имя. Не понятно, – прокомментировал один из подписчиков сообщества. – Там целая семья жила.

Информация о происшествии, пострадавших и их количестве уточняется.

Видео, фото: "ДТП / ЧП Петербург", "ВКонтакте"