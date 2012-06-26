Видео с синхронными танцами 5 котят стало хитом Сети

Еще одно невероятное видео с милыми котятами стало хитом западных социальных сетей.

На Западе появился новый мимимишный видеомем. Очередным хитом социальных сетей признан ролик со странными движениями 5 котят. В кадр попала настоящая "танцевальная группа" из пушистых зверят, сидящих в одной коробке. Они внимательно следят за движениями тела своего хозяина, который специально привлекает внимание питомцев ярким предметов. В результате человек добивается полной синхронности в действиях котяток, превращая игру в звериный танец.

Новость про это забавное видео первыми опубликовали журналисты Daily Mail. Они отмечают, что ролик также пользуется огромной популярностью у японцев. Возможно, автор странного видео и сам проживает где-то в Азии. Про него известно немногое: никнейм oje3423 и наличие 30 тысяч подписчиков. Кстати, видео с синхронными танцами котят на этой странице посмотрели уже почти 20 тысяч раз.

Ранее мы писали, что откровенный танец британской школьницы закончился тяжелой травмой.

Видео: oje, Instagram