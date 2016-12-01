Видео с "подмигивающей девятиэтажкой" напугало жителей Челябинска

В Челябинске зафиксировано еще одно "паранормальное явление". Очевидцы сняли на видео дом, хаотично мигающий окнами в подъезде.

Подмигивающая девятиэтажка из Челябинска стала хитом YouTube и напугала местных жителей. Странное видео было снято в одном из спальных районов города еще 26 января. Ролик залил на самый популярный видеохостинг в мире пользователь GoodZoneChe. На 30-секундном видео можно заметить странное поведение классической хрущевской девятиэтажки. Дом как-будто подмигивает всеми окнами по очереди: в одной парадной в хаотичном порядке зажигается свет на разных этажах. Никакой математической последовательности в этих действиях нет.

#ЧТОЭТО?! Дом сошел с ума! Челябинск, такой Челябинск, - так подписали ролик авторы видео.

По последним данным, в кадре находится жилой дом на Комсомольском проспекте. Скандальное видео за неделю посмотрели 4 000 человек. Многих из них напугал странный ролик: кто-то предположил, что речь идет о паранормальном явление. Однако нашлись и те, кто принял происходящее в кадре за баловство группы подростков или неисправность проводки.