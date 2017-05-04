Видео с "перевертышем" из Кемерово опубликовали в интернете

"Газель" спровоцировала аварию на улице Тухачевского в Кемерово сегодня утром, 4 мая

Сегодня утром, 4 мая, на улице Тухачевского произошла авария в результате которой автомобиль "Тойота" перевернулся и встал на крышу салона.

По предварительной версии, автомобиль "Газель", поворачивая во дворы, не уступил дорогу автомобилю "Тойота", чем спровоцировала аварию. В результате ДТП иномарка перевернулась и встала на крышу. Оба водителя на момент ДТП были трезвыми.

В интернете появилось видео с места аварии. На опубликованных кадрах "Тойота" лежит на крыше. Вокруг иномарки валяются множественные осколки. В этой11 аварии по счастливой случайности никто не пострадал.

ГИБДД продолжает выяснять все обстоятельства и причины аварии.

Видео: YouTube/g-omer 88