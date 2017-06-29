Умилительное видео: дочь Пескова и Навки спела "за бублик"

Известная фигуристка рассказала подписчикам, как она мотивирует собственную дочь ". Малышка исполнила песню про Карлсона "за еду".

В минувшую среду, 28 июня, Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками умилительным видео, на котором ее трехлетняя дочь поет "за еду". Известная фигуристка прокомментировала данный пост так: "Поем для Феи. Если будем хорошо петь, Фея даст нам бублик".

Судя по всему, Навка уже с детства начинает мотивировать дочь на победу. И ведь у спортсменки получается: Надежда не только поет, но и делает это старательно.

Поклонники Навки в восторге. Они то и дело пишут, что девочка прелестна и на бублик точно заработала.

Кстати, видео за сутки оценили почти 175 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Сочи Бузову застукали с очередным футболистом.



Видео: инстаграм, tatiana_navka