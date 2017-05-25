Видео с места взрыва в Афинах: Совершено покушение на бывшего премьер - министра Греции

В результате взрыва в автомобиле бывшего премьер - министра Греции Лукаса Пападимоса пострадали 4 человека.
Автомобиль двигался по улицам Афин. Лукас Пападимос открыл некий пакет и раздался взрыв. Автомобиль был бронированный и стекла не от взрыва не пострадали. Сработали и подушки безопасности. Очевидцы сообщают, что после взрыва из машины повалил густой дым, и было много крови.
При взрыве пострадал водитель, политик и еще два человека сопровождающих его. У Пападимоса ранения руки и живота. Его жизнь вне опасности. Пострадавшие при взрыве госпитализированы в больницу.
На месте взрыва работают специалисты.
Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции и ноября 2011 года по май 2012 года.
Видео:newsbeastgr