Видео с места взрыва в Афинах: Совершено покушение на бывшего премьер - министра Греции

Сегодня, 25 мая, в автомобиле, в котором находился бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос, сработало взрывное устройство

В результате взрыва в автомобиле бывшего премьер - министра Греции Лукаса Пападимоса пострадали 4 человека.

Автомобиль двигался по улицам Афин. Лукас Пападимос открыл некий пакет и раздался взрыв. Автомобиль был бронированный и стекла не от взрыва не пострадали. Сработали и подушки безопасности. Очевидцы сообщают, что после взрыва из машины повалил густой дым, и было много крови.

При взрыве пострадал водитель, политик и еще два человека сопровождающих его. У Пападимоса ранения руки и живота. Его жизнь вне опасности. Пострадавшие при взрыве госпитализированы в больницу.

На месте взрыва работают специалисты.

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции и ноября 2011 года по май 2012 года.

Видео:newsbeastgr