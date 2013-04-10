Видео с концерта: рок-музыкант Брюс Хамптон скончался прямо на сцене

Известный рок-исполнитель из США Брюс Хамптон, более известный как Col, умер во время своего выступления

Американский рок-музыкант Брюс Хамптон скончался прямо во время концерта в Атланте, который был организован в честь его 70-летия. Во время композиции Turn on Your Lovelight музыкант упал на колени, а затем вовсе свалился. По предварительным данным, участники выступления несколько минут не понимали того, что Хамптону стало плохо, а зрители решили, что это часть постановочного шоу. Когда песня закончилась, то музыкант продолжал лежать на сцене, после чего была вызвана «Скорая помощь». Прибывшая бригада медиков не успела спасти жизнь музыканту. Родственники Брюса сообщили, что смерть музыканта наступила по естественным причинам.

Рок-музыкант Брюс Хамптон является одним из самых известных исполнителей экспериментального рока. За свою жизнь он выпустил более 20 альбомов.

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