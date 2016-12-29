Видео: с грифонов у Банковского моста сняли золотые крылья

Сегодня днем, 13 января, легендарные петербургские грифоны лишились своих золотых крыльев.

В Петербурге продолжаются работы по демонтажу статуй грифонов у Банковского моста. Сегодня днем, 13 января, рабочие под постоянным присмотром специалистов-историков и чиновников КГИОП сняли со скульптур "золотые крылья". Конструкции были разобраны и аккуратно сложены в специальные ящики. Сами же грифоны остались на месте: из-за особой исторической роли объектов, их будут разбирать с особой осторожностью. Работы по демонтажу объектов продлятся до 17 января. После этого монументальная группа полностью отправится на ремонт и реставрацию. В этом "золотые грифоны" нуждались давно: горожане уже несколько лет жаловались на плохое состояние памятника архитектуры.

Заметим, что канал Piter.TV ведет прямую трансляцию с места разбора грифонов. Посмотреть видео можно в разделе "Наши трансляции". Ранее мы писали, что с Банковского моста уберут знаменитых грифонов.