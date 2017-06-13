Видео: руферы установили триколор на крыше Московского вокзала

С риском для жизни руферы отметили День России

В Петербурге компания руферов – двое юношей и девушка – с риском для жизни забрались на крышу Московского вокзала, чтобы установить там российский триколор. Видеозапись – нарезку из нескольких моментов этого события – они опубликовали в instagram и на youtube.

Как сообщается, рискованное мероприятие не обошлось без опасной ситуации: девушка-руфер поскользнулась на крыше и едва не сорвалась вниз с большой высоты. Однако, по счастью, она успела вовремя сгруппироваться и все же сохранить равновесие.

– На одном из главных флагштоков города, а именно на башне Московского вокзала, по чей-то непредусмотрительности, отсутствовал Российский флаг. Поскольку праздник уже наступил, город украсили, а флага на башню так и не повесили, эту функцию взяли на себя двое смелых ребят и девушка. Таким образом они внесли свою небольшую лепту, поздравив жителей и гостей города, и всех,проходящих мимо площади Восстания, с этим замечательным праздником! – рассказали руферы в соцсетях.

Видео: инстаграм