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Видео: ростовчане измазали вандалов черной краской

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В сети появилось видео, как ростовчане поймали вандалов на Северном кладбище и облили черной краской.

Специфические "воспитательные" кадры проникли в сеть. Ростовчане поймали двух вандалов на Северном кладбище и в качестве наказания за воровство, которым промышляли двое, облили их черной краской. 

"Наказатели" благим матом ругались на вандалов, раскрашивая тела виноватых мужчин в черный цвет. В свою очередь, мужчины искренне пожалели о своем поступке и раскаялись.

Таким образом местные жители решили бороться с вандализмом на погостах.

Видео: https://www.instagram.com/chp_rostov/

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Категории: Новости России

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