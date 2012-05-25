Видео: ростовчане измазали вандалов черной краской

В сети появилось видео, как ростовчане поймали вандалов на Северном кладбище и облили черной краской.

Специфические "воспитательные" кадры проникли в сеть. Ростовчане поймали двух вандалов на Северном кладбище и в качестве наказания за воровство, которым промышляли двое, облили их черной краской.



"Наказатели" благим матом ругались на вандалов, раскрашивая тела виноватых мужчин в черный цвет. В свою очередь, мужчины искренне пожалели о своем поступке и раскаялись.



Таким образом местные жители решили бороться с вандализмом на погостах.



Видео: https://www.instagram.com/chp_rostov/