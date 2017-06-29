Смертельное видео из Ставрополя: фура раздавила "семерку"

Трассу "Кавказ" не поделили два транспортных средства: грузовик и легковушка. В результате крупной аварии погиб человек. Еще несколько получили серьезные травмы.

В минувшую среду, 28 июня, в Ставропольском крае отечественная легковушка угодила под колеса грузовика. Инцидент произошел на трассе "Кавказ". После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия жуткой аварии.

По предварительным данным, водитель "семерки" не справился с управлением и заехал под колеса фуры. На кадрах можно заметить, что от удара отечественная легковушка превратилась в груду железа.

Очевидцы происшествия сообщают, что на месте работали несколько машин скорой помощи и реанимации. Известно, что в результате крупной аварии погиб пассажир "ВАЗа".

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы передавали, что в сети появилось жуткое видео из Орла: мотоциклист протаранил легковушку.

Видео: youtube, Блокнот Ставрополь