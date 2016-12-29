Видео пропавших тротуаров прославило Новосибирск

Молодой человек растерялся от неожиданности

В интернете опубликовали видео из города Новосибирск, которое стало набирать популярность и волну горячих обсуждений.

На кадрах видеозаписи с видеорегистратора автомобиля очевидца отчетливо видно, как молодой мужчина переходит оживленную заснеженную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После того как мужчина перешел проезжую часть, его ждала неожиданность в виде отсутствия на привычном месте тротуара. Все пространство, где должна находиться пешеходная зона, утонуло под огромным слоем снега.

Молодой человек застывает на какое-то мгновение от неожиданности. Затем проходит несколько метров по кромке проезжей части, нарушая правила дорожного движения, вновь останавливается и всматривается в толщи снега. Не найдя возможности покинуть проезжую часть, продолжает идти по дороге полной автомобилей, создавая тем самым помехи движущемуся транспорту и рискуя здоровьем и жизнью.

Сколь долго пришлось идти мужчине таким образом, осталось за кадрами видео.

Видео: YouTube/Влад Пупкин