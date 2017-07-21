Видео: прохожая поцеловала Путина на Арбате

Сеть покорило видео, как прохожая на Арбате поцеловала президента России в щеку.
СМИ сообщают, что президент решил пообщаться с людьми после того, как поздравил с юбилеем правозащитницу Людмилу Алексееву. Когда он вышел из подъезда дома на Арбате, Путин направился к людям, которые уже ожидали его.
Политик поприветствовал всех собравшихся, поинтересовался у прохожих впечатлениями о столице.
Президент пожал руки некоторым людям, а одна женщина даже успела поцеловать Владимира Путина в щеку.
Видео: YouTube/Tany Smorodko